В Казахстане создадут национальное рейтинговое агентство

CentralAsia (KZ) - В среду мажилис в первом чтении рассмотрел законопроект о рейтинговой деятельности, который вводит регулирование рейтинговых агентств и предусматривает создание национальной системы рейтингов, сообщает Kazinform.

По данным агентства по регулированию и развитию финансового рынка, законопроект формирует правовую базу для работы кредитных рейтинговых агентств в Казахстане, определяет их статус, требования к независимости, прозрачности и подотчетности, а также вводит государственный контроль за их деятельностью. Ключевым новшеством станет создание казахстанского рейтингового агентства как независимого института национальной оценки.

Акционерами национального рейтингового агентства будут Национальный банк, чтобы обеспечить финансовую устойчивость и доверие со стороны финансового рынка, международное рейтинговое агентство и финансовые организации.

Предполагается, что уставный капитал национального рейтингового агентства составит около 10 млрд тенге.

По словам главы агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадины Абылкасымовой, создание национальной рейтинговой системы упростит выход малого и среднего бизнеса на рынок капитала, позволит снизить стоимость заимствования, уменьшить информационную асимметрию и повысить прозрачность эмитентов.

«Для институциональных инвесторов, таких как банки, пенсионные фонды и страховые организации, расширит возможность для инвестирования», - добавила она.

Согласно документу, агентство получит полномочия по признанию, мониторингу и отзыву статуса рейтинговых агентств, а также по проведению проверок.

Для допуска на рынок к международным и иностранным рейтинговым агентствам устанавливаются квалификационные требования, включая наличие опыта деятельности не менее пяти лет, достаточного уровня собственного капитала, верифицированной методологии и институциональной независимости. А для обеспечения независимости будет введен запрет на консультационные услуги, требования по управлению конфликтами интересов и ротацию аналитиков.

Рейтинги будут присваивать только по утвержденным методикам, а агентства обяжут раскрывать методологии, политику ценообразования, конфликты интересов и публиковать данные о дефолтах и ежегодные отчеты.

