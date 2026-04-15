С начала конфликта с Ираном были ранены 399 американских солдат

CentralAsia (CA) - В ходе операции США и Израиля против Ирана ранения получили 399 американских военнослужащих, сообщил представитель центрального командования ВС США (CENTCOM), передает CBS News.

Трое из них считаются тяжело ранеными, 354 солдата уже вернулись к службе.

Неделей ранее сообщалось о более чем 370 раненых. К тому моменту 330 человек вернулись к службе, а тяжело ранеными считались пятеро.

Большинство раненых — бойцы сухопутных войск. Число погибших, по последним данным, составляло 13 человек.

8 апреля было объявлено перемирие между США и Ираном на две недели. Позднее, 15 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что не думает о его продлении и не видит в этом необходимости.

Отвечая на вопрос, завершится ли конфликт подписанием соглашения, Трамп заявил, что тот в любом случае закончится, но сделка в этом вопросе предпочтительнее, поскольку в таком случае Иран сможет перестроиться.