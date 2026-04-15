Из России выдворят около 6 тыс. мигрантов после рейдов по всей стране

CentralAsia (CA) - В России по итогам проводимых в марте текущего года рейдов, направленных на противодействие незаконной миграции, принято решение о выдворении из страны около шести тысяч иностранцев. Такие сведения опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.

Кроме того, в результате проведенных проверок российские следователи возбудили почти тысячу уголовных дел. В ходе рейдов были установлены 138 человек, находящихся в розыске. Еще в отношении 7,7 тысячи иностранных граждан приняли решение о закрытии им въезда в РФ.

Также выявлено 48 тысяч административных правонарушений. К ответственности привлечены свыше 26 тысяч мигрантов, 24 тысячи из них прошли процедуры обязательной дактилоскопии и фотографирования.

Волк добавила, что в марте рейды по борьбе с незаконной миграцией проводились по всей стране, в мероприятиях участвовали представители МВД и Федеральной службы безопасности при силовой поддержке Росгвардии.

В этот раз особое внимание уделялось проверке объектов транспортной инфраструктуры. Также рейды затронули рынки, складские помещения, промышленные зоны и места проживания иностранцев. Всего сотрудники вышеуказанных ведомств проверили более 130 тысяч объектов.

В рейде были заняты порядка 60 тысяч полицейских. Для повышения эффективности в процессе задействовали беспилотные летательные аппараты и другие современные технические средства.

Отмечается, что, по данным МВД, в 2025 году из России выдворили 72 тысячи иностранных граждан.

Причем эта цифра может возрасти, поскольку депутаты Государственной думы намерены почти вдвое расширить перечень оснований для депортации мигрантов из страны — с 22 до 43 статей.

В частности, в число причин для выдворения планируется включить нарушение общественного порядка, неповиновение требованиям полиции или Росгвардии, создание помех работе объектов инфраструктуры и транспорта.

Отдельно в список внесут распространение в интернете материалов, «оскорбляющих общественную нравственность», а также любые публичные действия, расцениваемые как дискредитация российской армии или призывы к введению санкций против РФ.