Узбекский гроссмейстер досрочно выиграл Турнир претендентов

CentralAsia (UZ) - Шахматист из Узбекистана Жавохир Синдаров досрочно выиграл Турнир претендентов 2026 года, проходящий на Кипре, передают СМИ.

В 13-м туре 20-летний Синдаров сыграл вничью с нидерландским гроссмейстером Анишем Гири и набрал 9,5 очка. Этот результат гарантировал узбекистанцу итоговую победу за тур до окончания соревнования. После 13 туров его отрыв от ближайших преследователей стал недосягаемым.

Ранее Синдаров одержал шесть побед, что стало рекордом в современном формате двухкругового турнира, введенном в 2013 году. Ранее гроссмейстеры, включая Магнуса Карлсена, Яна Непомнящего и Фабиано Каруану, одерживали по пять побед за один турнир. Синдаров превзошел это достижение уже к 10-му туру.

Победа в Турнире претендентов дает Синдарову право сыграть матч за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира Доммараджу Гукешем. Таким образом, представитель Узбекистана впервые в истории выиграл главный отборочный турнир мирового шахматного цикла. Однако следует подчеркнуть, что до него из узбекистанцев титулом чемпиона мира владел Рустам Касымджанов, который завоевал его в 2004 году по версии FIDE, но формат отбора тогда был иным — по нокаут-системе.

Турнир претендентов 2026 проходит в формате двухкругового турнира с участием восьми шахматистов. Регламент FIDE предусматривает минимальный призовой фонд в 700 тысяч евро. Победитель получает 70 тысяч евро, а также по 5 тысяч евро за каждые пол-очка. Уже после 13-го тура Синдаров гарантировал себе как минимум 165 тысяч евро.

Жавохир Синдаров — один из самых молодых гроссмейстеров в мире. В составе сборной Узбекистана в 2022 году он выиграл Всемирную шахматную олимпиаду. В 2024 году он стал вместе с узбекской сборной бронзовым призером, что также является серьезным достижением.