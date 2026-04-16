Правительство освободило 146 малых предприятий от бумажной бюрократии

Премьер-министр Учрал Ням-Осор

CentralAsia (MNG) -

Премьер-министр Учрал Ням-Осор призвал предпринимателей незамедлительно начать свою деятельность после подачи заявки на открытие бизнеса с помощью мобильного телефона, — сообщает MiddleAsianNews.

Таким образом, если вы планируете открыть бизнес в одной из 146 отраслей, таких как шиномонтаж, парикмахерские, ателье, кофейни или фитнес-центры, вам не потребуется проходить сложные бюрократические процедуры для получения разрешений или заключения контрактов, даже если у вас их нет.

Для этого достаточно зарегистрироваться в системе E-business.mn с вашего мобильного устройства и начать работу практически сразу.

«Государственные органы не будут требовать документов до начала вашей деятельности. Вы можете приступить к работе немедленно. Как только будет создана соответствующая структура, она начнет предоставлять отчеты о мероприятиях, таких как пожары и другие важные вопросы», — заверил премьер-министр.

