Весенний посев в Монголии охватит 633.4 тысячи гектаров

CentralAsia (MNG)

В 2026 году весенний сев в Монголии охватит 633.4 тысячи гектаров.

372,7 тысячи гектаров отвели под зерновые культуры, 16 тысяч – под картофель, 18.3 тысячи – овощи, 121.9 тысячи – кормовые культуры, 104.1 тысячи – масличные культуры.

Ожидаемый сбор: зерна – 474.8 тысячи тонн, картофеля – 180.6 тысячи тонн, овощей – 273.9 тысячи тонн, кормовых культур – 287 тысячи тонн, масличных – 69.1 тысячи тонн.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

