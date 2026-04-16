Спутниковый ошейник установлен на мазаалае в рамках инициативы по сохранению

CentralAsia (MNG) -

В рамках комплексной инициативы по сохранению гобийского медведя или мазаалая, запущенной под эгидой Президента Монголии, Министерство окружающей среды и изменения климата, неправительственная организация «Мазаалайское общество», проект «Хүрээлэн» и администрация участка «А» Большой Гобиской охраняемой территории совместно организовали операцию по установке ошейников. Об этом сообщает Центр по охране и сохранению пресноводных ресурсов.

В частности, 14 апреля в оазисе в поселении Баянтоорой в сомоне Цогт аймака Говь-Алтай был успешно пойман медведь Мазаалай весом 150 кг, на которого был надет ошейник со спутниковым слежением. Для исследовательских целей также были собраны образцы тканей и шерсти.

Помимо передачи данных о местоположении, новый ошейник оснащен камерой. Ожидается, что это позволит получить ценную информацию о моделях передвижения вида, его пищевом поведении, выборе местообитаний и других биологических и экологических характеристиках.

Гобийский медведь, известный на монгольском языке как мазаалай, — это подвид бурого медведя, обитающий в монгольской пустыне Гоби. Он занесен в Красную книгу исчезающих видов Монголии как находящийся под угрозой исчезновения. Хотя внешне он похож на лесного бурого медведя, по размерам он меньше. Его средний вес составляет от 90 до 100 килограммов, длина тела — около 150 см, а высота — 80–92 см. Шея и конечности темнее остальной части тела. На груди и у основания шеи имеются светлые пятна.

Взрослого самца гобийского медведя называют шармаахай, а самку — эвш. Самки обычно рожают раз в два года, чаще всего двух детенышей. С ноября по март гобийские медведи впадают в спячку в берлогах, которые они готовят в пещерах, норах, зарослях тростника или под зарослями саксаула.

В Монголии 28 февраля ежегодно отмечается День сохранения гобийских медведей. Согласно последним исследованиям, популяция гобийских медведей в стране оценивается примерно в 50 особей.

Большая Гобиская строгая охраняемая территория состоит из двух участков. Участок «А» простирается примерно на 100 км к северу от южной границы аймаков Баянхонгор и Гоби-Алтай и расположен примерно в 500 км к юго-западу от города Баянхонгор. Занимая площадь 45 149 квадратных километров, он включает в себя пустынные горные хребты, такие как Эдрэн, Атас, Чингис, Сэгс Цагаан Богд, Арслан Хайрхан, Шивээт-Улаан, Ланзат и Цувилуур Хар, а также долины Гоби, такие как Номин и Цэнхэр.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

