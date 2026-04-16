Батцэцэг встретилась с исполнительным секретарем Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием

CentralAsia (MNG)  

Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх приняла исполнительного секретаря Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБО ООН) Ясмин Фуад 14 апреля. Об этом Батцэцэг сообщила на своей веб-странице X.

В ходе встречи министр Батцэцэг подчеркнула значительную роль и важность конференции в решении взаимосвязанных глобальных проблем, таких как опустынивание, деградация земель, засуха, изменение климата и продовольственная безопасность. Она также подчеркнула важность организации конференции более упорядоченным и эффективным образом, с учетом текущих геополитических вызовов, стоящих перед миром.

Она также отметила, что некоторые вопросы остаются нерешенными в рамках подготовки к конференции, и подчеркнула, что активное участие, взаимопонимание и совместные усилия всех сторон имеют важное значение для продвижения этих вопросов. Монголия подтвердила свою приверженность продолжению тесного сотрудничества с Секретариатом Конвенции для продвижения текущих переговоров в рамках конвенции.

Исполнительный секретарь Ясмин Фуад поздравила министра Батцэцэг с назначением на пост председателя конференции и выразила полную уверенность в ее способности успешно выполнить эту важную обязанность. Она также подтвердила свою неизменную поддержку и активное сотрудничество в ходе дальнейшей подготовки к конференции.

