Министры окружающей среды и иностранных дел обсудили подготовку к COP17

CentralAsia (MNG) -

Министр иностранных дел Батцэцэн Батмөнх встретилась 13 апреля с министром окружающей среды и изменения климата Сандаг-Очиром Цэндом для обмена мнениями по ряду актуальных вопросов в рамках межведомственного сотрудничества.

В ходе встречи стороны обсудили подготовку и организационные вопросы 17-й Конференции сторон (COP17) Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, а также ход реализации и финансирование проектов и программ, осуществляемых в рамках международного сотрудничества.

В своем выступлении министр Батцэцэг подчеркнула, что Монголия придает большое значение активному и эффективному сотрудничеству с международным сообществом в решении проблем изменения климата и борьбе с опустыниванием. Она отметила необходимость улучшения координации между соответствующими учреждениями и ускорения реализации ориентированных на результат проектов в рамках подготовки к COP17.

Она также отметила важность расширения сотрудничества с отдельными странами и международными организациями, увеличения источников финансирования и повышения эффективности текущих проектов.

