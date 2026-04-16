экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Министры окружающей среды и иностранных дел обсудили подготовку к COP17

CentralAsia (MNG) -  

Министр иностранных дел Батцэцэн Батмөнх встретилась 13 апреля с министром окружающей среды и изменения климата Сандаг-Очиром Цэндом для обмена мнениями по ряду актуальных вопросов в рамках межведомственного сотрудничества.

В ходе встречи стороны обсудили подготовку и организационные вопросы 17-й Конференции сторон (COP17) Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, а также ход реализации и финансирование проектов и программ, осуществляемых в рамках международного сотрудничества.

В своем выступлении министр Батцэцэг подчеркнула, что Монголия придает большое значение активному и эффективному сотрудничеству с международным сообществом в решении проблем изменения климата и борьбе с опустыниванием. Она отметила необходимость улучшения координации между соответствующими учреждениями и ускорения реализации ориентированных на результат проектов в рамках подготовки к COP17.

Она также отметила важность расширения сотрудничества с отдельными странами и международными организациями, увеличения источников финансирования и повышения эффективности текущих проектов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com