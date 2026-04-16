В аймаке Сүхбаатар тушат три степных пожара

CentralAsia (MNG) -

По состоянию на 15:30 вчерашнего дня (15.04.2026) по всей стране тушатся три степных пожара, зарегистрированных в аймаке Сүхбаатар.

Лесной пожар, вспыхнувший 14 апреля, в 15:40 в районе «Улаан хавцал» села Дөхөм II, сомона Асгат, аймака Сүхбаатар, был взят под контроль в 21:40 и в настоящее время полностью тушится.

Сотрудники мобильных групп из шахт Шилийн Богд и Төхөм, а также сотрудники 47-го пожарно-спасательного подразделения Агентства по чрезвычайным ситуациям работают на месте лесного пожара, вспыхнувшего вчера (15.04.2026) в 11:52 в районе «Өлзийт хүрэм» бага Бадрах, сомона Эрдэнэцагаан, аймака Сүхбаатар.

Сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям аймака Дорнод, находившиеся на дежурстве на 5-м посту пограничной охраны подразделения 0146, профессионального подразделения сомона и 19-м пункте ООО «Петро Чайна Дачин Тамсаг», отреагировали на вызов о пожаре, зарегистрированный в 12:00 в районе «Бухын цагаан булаг» бага Хөндлөн Хайлааст сомона Эрдэнэцагаан, аймака Сүхбаатар.

