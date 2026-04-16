Монголия будет сотрудничать с Китаем в разработке решений для «умных КПП»

CentralAsia (MNG) -  

Первый заместитель премьер-министра и министр экономики и развития Монголии Энхбаяр Жадамба принял Чрезвычайного и Полномочного посла Китайской Народной Республики в Монголии г-жу Шэнь Миньчжуан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стороны обсудили вопросы транспортного сообщения по автомобильным и железным дорогам, увеличения пропускной способности портов и внедрения интеллектуальных решений для контроля наземных КПП.

Они подчеркнули стратегическую важность «Программы создания экономического коридора между Монголией, Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой» и договорились тесно сотрудничать для активизации и интенсификации реализации этого важного механизма трехстороннего сотрудничества.

Они также подробно обсудили ход подготовки к очередной сессии Монголо-китайской межправительственной комиссии, график ее организации и круг вопросов, которые будут обсуждаться на сессии, и договорились продолжать тесное сотрудничество на уровне соответствующих организаций.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
