Монголия будет сотрудничать с Китаем в разработке решений для «умных КПП»

CentralAsia (MNG) -
Первый заместитель премьер-министра и министр экономики и развития Монголии Энхбаяр Жадамба принял Чрезвычайного и Полномочного посла Китайской Народной Республики в Монголии г-жу Шэнь Миньчжуан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Стороны обсудили вопросы транспортного сообщения по автомобильным и железным дорогам, увеличения пропускной способности портов и внедрения интеллектуальных решений для контроля наземных КПП.
Они подчеркнули стратегическую важность «Программы создания экономического коридора между Монголией, Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой» и договорились тесно сотрудничать для активизации и интенсификации реализации этого важного механизма трехстороннего сотрудничества.
Они также подробно обсудили ход подготовки к очередной сессии Монголо-китайской межправительственной комиссии, график ее организации и круг вопросов, которые будут обсуждаться на сессии, и договорились продолжать тесное сотрудничество на уровне соответствующих организаций.