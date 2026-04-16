Батцэцэг приняла посла Республики Казахстан в Монголии

CentralAsia (MNG) -  

Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх встретилась 13 апреля с Послом Республики Казахстан в Монголии Алмасом Сейтакиновым. Батцэцэг написал а об этом на своей странице в Х.

В ходе встречи министр Батцэцэг выразила удовлетворение устойчивым развитием монголо-казахстанских отношений и сотрудничества, отметив, что благодаря постоянным усилиям и тесному взаимодействию глав государств двух стран в последние годы сотрудничество в ключевых социально-экономических секторах достигло уровня стратегического партнерства.

Она обратилась к послу с просьбой активно работать над обеспечением подготовки к визитам высокого уровня в эту страну в этом году, а также над дальнейшим расширением и развитием взаимовыгодного сотрудничества.

Посол Сеитакинов подтвердил свою приверженность укреплению двусторонних отношений путем уделения большего внимания практическому торгово-экономическому сотрудничеству. Он также подчеркнул важность активизации обмена делегациями на всех уровнях и расширения межрегионального сотрудничества.

