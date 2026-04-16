В России цены на бензин летом могут перевалить за 70 рублей, - эксперт

CentralAsia (CA) - Цены на бензин летом могут продолжить рост из-за увеличения спроса и налоговой нагрузки. Об этом рассказал главный редактор издания «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.

«Топливо часто требуется здесь и сейчас, а сети не всегда справляются с поставками вовремя. Ремонтные работы на НПЗ тоже играют свою роль. Будем надеяться, что меры правительства по временному запрету экспорта бензина несколько охладят ситуацию», - подчеркнул эксперт в беседе с NewsNN.

По его словам, предпосылок для стабилизации цен на текущем уровне нет. Даже при возможном избытке топлива на рынке влияние налоговой нагрузки сохранится.

«Цены будут двигаться примерно в темпах инфляции, но летом в момент пикового спроса, возможно, опередят их. Думаю, что АИ-95 если не к лету, то летом точно перескочит 70 рублей, а АИ-92 может приблизиться к 70 рублям», — заключил Бобылев.

ЕАН писал, что в Свердловской области в первой декаде марта был зафиксирован очередной рост цен на автомобильное топливо. По данным Свердловскстата, в конце марта подорожал бензин всех марок и дизель.