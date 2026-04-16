Эксперт предупредил о риске роста цен на топливо в России в ближайшие недели

CentralAsia (CA) - Руководитель группы компаний «Прайм» Дмитрий Леушкин прокомментировал вопрос о ситуации на рынке нефтепродуктов.

«Несмотря на относительную стабильность, рынок остается уязвимым. Он уже сейчас является несколько дефицитным, и этот дефицит покрывается за счет резервов», - подчеркнул он в комментарии Главреду.

Эксперт говорит, что если ограничения продлятся в течение двух месяцев или дольше, эти резервы начнут иссякать, и тогда дефицит станет более ощутимым.

«В такой ситуации возможны два базовых сценария: либо сокращение потребления, либо увеличение добычи. Однако быстро нарастить добычу сложно — даже в странах, обладающих потенциалом, таких как Гайана, это требует времени», - предупредил он.

Собеседник считает, что наиболее вероятным механизмом балансирования станет именно снижение потребления из-за роста цен.

«Это, в свою очередь, может привести к экономическому замедлению или даже рецессии в отдельных странах, прежде всего в Азии — таких как Филиппины, Вьетнам, а также в Австралии и Новой Зеландии. Высокие цены на топливо могут заставить бизнес и население сокращать расходы, в частности на транспорт и авиаперелеты. Таким образом, даже в случае затягивания конфликта мировой рынок, вероятно, не столкнется с резким физическим дефицитом топлива, но сбалансируется на значительно более высоком уровне цен», - добавил Леушкин.

Повышение цен на топливо: эксперты назвали сроки

Аналитики прогнозируют, что стоимость топлива в ближайшие недели может вырасти быстрее, чем ожидалось. Основным фактором, влияющим на это, остаётся рынок нефти: при сохранении текущих тенденций рост цен на топливо считается наиболее вероятным сценарием.

Цены на топливо - последние новости

Как сообщал Главред, топливный эксперт говорил, что стоимость бензина и дизеля на украинских АЗС может вырасти еще на 1 гривну после того, как температура воздуха поднимется выше 0°C.

Политолог Вадим Трюхан подчеркнул, что в ближайшие дни в Украине может подорожать бензин и автомобильный газ. По его мнению, из-за ситуации на Ближнем Востоке бензин в Украине может подорожать не на несколько гривен, а сразу на 5–10 гривен за литр.