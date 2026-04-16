экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Турции произошла вторая за два дня стрельба в школе, погибли 9 человек

CentralAsia (CA) -  На юго-востоке Турции в средней школе 14-летний ученик застрелил девять человек, в том числе восемь своих одноклассников, и ранил еще 13 человек, сообщает Reuters.

Нападение произошло в провинции Кахраманмараш. Погибли восемь учеников и один учитель, сообщил министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи, добавив, что шесть раненых находятся в критическом состоянии.

«Это было исключительно личное нападение, это не террористический акт», - также сказал Чифтчи.

Глава провинции Мукеррем Унлуер сообщил, что ученик восьмого класса принес в сумке пять единиц оружия и семь магазинов, которые, вероятно, принадлежали его отцу, бывшему полицейскому. Школьник ворвался в два класса, где находились ученики пятого класса, и расстрелял их, а позже застрелился сам.

Телекомпания NTV сообщила, что отец стрелка был задержан.

В Турции случаи стрельбы в школах крайне редки и действуют строгие законы об оружии: владеть им разрешено только лицам старше 21 года, имеющим соответствующую лицензию. Но многим сотрудникам правоохранительных органов разрешено носить и владеть оружием.

Это уже второй случай стрельбы в школе за два дня. Во вторник бывший ученик открыл огонь в школе в юго-восточной провинции Шанлыурфа, ранив по меньшей мере 16 человек, включая учеников и учителей, после чего покончил с собой.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com