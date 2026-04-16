Авиакатастрофа под Актау: Россия выплатит Азербайджану компенсации из-за крушения самолета AZAL

CentralAsia (CA) - Россия и Азербайджан договорились о выплате компенсаций в связи с крушением самолёта AZAL под Актау. Об этом говорится в совместном заявлении МИД двух государств.

Вопрос урегулирован на основе договорённостей президентов Азербайджана и России, принятыми на встрече в Душанбе 9 октября 2025 года накануне саммита «Центральная Азия – Россия».

«Стороны пришли к надлежащему урегулированию последствий, включая вопрос выплаты компенсаций в связи с крушением самолёта Embraer 190, принадлежащего авиакомпании AZAL, вблизи города Актау 25 декабря 2024 года в результате непреднамеренного действия системы ПВО в воздушном пространстве Российской Федерации», – говорится в сообщении.

В заявлении стороны выразили уверенность в дальнейшем укреплении отношений и расширении взаимодействия между странами.

25 декабря 2024 года самолет Embraer-190 совершал перелет из Баку в Грозный. Лайнер упал в районе казахстанского Актау. На борту находились 5 членов экипажа и 62 пассажира. Владимир Путин в разговоре с Ильхамом Алиевым объяснил, что причины крушения связаны с украинскими беспилотниками: две ракеты, выпущенные российской системой ПВО, не поразили самолет напрямую, а взорвались примерно в десяти метрах от него. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек.