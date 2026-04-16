Россия эвакуировала 27 граждан Таджикистана из Ирана

CentralAsia (TJ) -  Россия эвакуировала из Ирана 632 человека, включая 27 граждан Таджикистана, работавших на атомной электростанции «Бушер», на фоне обострения ситуации в регионе. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на генерального консула России в Исфахане Андрея Жильцова.

По его словам, среди эвакуированных — не только граждане России, но и представители других стран, включая Беларусь, Таджикистан, Казахстан и Украину.

Как отметил дипломат, в условиях ежедневных интенсивных бомбардировок и ракетных обстрелов сотрудники загранучреждений при поддержке российского посольства провели четыре вывозных рейса, обеспечив организованную и безопасную эвакуацию людей из зоны боевых действий.

Среди эвакуированных — сотрудники АЭС «Бушер», в том числе 81 гражданин Белоруссии, 27 граждан Таджикистана, четыре гражданина Армении, три гражданина Узбекистана, а также по одному гражданину Казахстана и Украины. Кроме того, были вывезены члены семей сотрудников посольства и генерального консульства России в Исфахане, а также представители других российских организаций, аккредитованных в Иране.

По словам Андрея Жильцова, эвакуация также затронула девять моряков с контейнеровоза MSC Aries, задержанного властями Ирана в апреле 2024 года, а также с танкера MT ADARA.

