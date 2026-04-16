Российские войска нанесли удары по Киеву, Одессе, Харькову и Днепру ракетами и дронами, есть погибшие

CentralAsia (CA) - В ночь на четверг, 16 апреля, российские войска нанесли удары по территории Украины с применением ракет и ударных беспилотников. Центрами атак стали Киев, Харьков, Одесса и Днепр, сообщают украинские СМИ и местные власти.

В результате ночных ударов по Киеву погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще 45 человек пострадали, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Зафиксированы разрушения в Подольском, Оболонском, Шевченковском и Деснянском районах», - говорится в сообщении ГСЧС.

В результате ночных ударов по Одессе погибли семь человек, сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.

«Еще 11 человек получили ранения, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», - написал он в телеграме.

В Одессе повреждены объекты инфраструктуры и жилой дом в Хаджибейском районе, также взрывной волной в нескольких зданиях выбито более 300 окон. Кроме того, зафиксированы повреждения в одном из парков Приморского района.

Харьков также подвергся ночной атаке беспилотников. По данным украинских медиа и местных властей, в городе прозвучала серия взрывов, зафиксированы попадания и пожары. Глава Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что удар пришелся по гражданской инфраструктуре, информация о пострадавших и масштабах разрушений проверяется.

Синегубов проинформировал, что удары пришлись по Индустриальному и Немышлянскому районам города. По его словам, в Индустриальном районе в результате прилета во дворе возле многоэтажного дома загорелись гражданские автомобили. В Немышлянском районе пострадали 66-летний мужчина и 77-летняя женщина.

По сообщениям «Суспільного», «24-го канала» и портала Oboz.UA, город Днепр подвергся комбинированной атаке с применением дронов‑камикадзе и баллистических ракет. В результате раздалась серия взрывов, работала система противовоздушной обороны. В отдельных районах зафиксированы пожары и повреждения жилых домов.

Украинские СМИ со ссылкой на Днепропетровскую областную военную администрацию сообщали о перебоях с электроснабжением в некоторых районах города, на местах ударов работали спасатели и коммунальные службы.

Руководитель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа заявил, что в результате российской атаки два человека погибли, 27 получили ранения. По его словам, в городе горят жилые дома, гаражи, автомобили, повреждено учебное заведение.

«14 пострадавших находятся в больнице. Пятеро из них в тяжелом состоянии», — написал он в телеграме.