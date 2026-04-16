Для «Би-би-си» наступило время трудных решений или медленной смерти. Компания сокращает до 2 тыс. сотрудников, чтобы сэкономить $679 млн

CentralAsia (CA) - Руководство «Би-би-си» объявило о сокращении от 1800 до 2000 рабочих мест, что составляет около 10% от общего числа сотрудников вещательной корпорации. Это решение вызвано необходимостью сэкономить 500 млн фунтов стерлингов ($679 млн) в течение следующих двух лет.

Как объяснил в письме сотрудникам исполняющий обязанности генерального директора «Би-би-си» Талфан Дэвис, «разрыв между нашими расходами и доходами растет».

По его словам, это связано с инфляцией, нестабильностью глобальной экономики и с сокращением доходов от лицензионного сбора и коммерческой деятельности.

Дэвис не исключил, что в результате сокращений придется закрыть целые каналы или службы.

Сейчас на «Би-би-си» работает около 21,5 тыс. постоянных сотрудников.

Работу Британской вещательной корпорации на территории Великобритании в основном напрямую финансируют жители страны, которые платят за телевизионную лицензию. Она обязательна для тех, у кого есть телевизор или цифровой приемник сигнала, и кто смотрит телевидение в прямом эфире или любые программы «Би-би-си».

Всемирная служба «Би-би-си» частично финансируется за счет правительственных грантов. Кроме того, «Би-би-си» ведет коммерческую деятельность.

Финансовые сложности «Би-би-си» в том числе связаны с сокращением числа тех, кто платит за телевизионную лицензию: с развитием технологий телевизоров в британских домах становится все меньше.

Сейчас корпорация ведет переговоры с правительством о своем будущем, а также о судьбе лицензионного сбора в преддверии продления Королевской хартии в конце 2027 года.

«Нам нужно пересмотреть все, и при дефиците в 500 млн фунтов неизбежно придется принимать масштабные и непростые решения, но мы должны действовать очень осторожно», — сказал Талфан Дэвис в эфире программы Media Show на радиостанции BBC Radio 4.

Он сообщил, что более подробная информация об изменениях и о том, какие именно сервисы корпорации будут затронуты, появится в течение года.

«Если говорить об аудитории, то наша задача на ближайшие три-четыре месяца — понять, как провести эти изменения, не нанеся ущерба тем службам, которые, как мы знаем, критически важны для «Би-би-си» — на радио, телевидении и в интернете», — сказал он.

«Трудные решения»

Дэвис признал, что сокращения станут тяжелым испытанием для сотрудников.

Министр культуры Великобритании Лиза Нэнди заявила, что «Би-би-си», «как и любая другая организация», вынуждена принимать сложные решения.

«Я знаю, что руководство «Би-би-си» относится к этому очень серьезно, в том числе рассматривает коммерческие возможности и другие способы повысить доходы, которые могут помочь финансовой устойчивости корпорации», — сказала она в эфире программы World at One на радиостанции ВВС Radio 4 незадолго до объявления о сокращениях.

Решение о масштабных изменениях было принято незадолго до прихода нового генерального директора «Би-би-си», бывшего топ-менеджера Google Мэтта Бриттина. 18 мая он официально сменит недавно ушедшего с поста Тима Дэви.

Исполняющий обязанности генерального директора Талфан Дэвис в среду также объявил о введении более жесткого контроля над расходами на найм сотрудников, командировки, консалтинговые услуги, а также участие в конференциях, церемониях вручения премий и в других мероприятиях.

«Медленная смерть»

Глава профсоюза работников вещания Bectu Филиппа Чайлдс предупредила, что «сокращения такого масштаба будут разрушительными как для сотрудников, так и для «Би-би-си» в целом».

Она заявила, что сотрудники корпорации «и так находятся под значительным давлением после предыдущих волн сокращений», и новые увольнения «неизбежно подорвут способность корпорации выполнять свою общественную миссию».

«В эпоху фейковых новостей и индустрии, которая все больше концентрируется в руках нескольких транснациональных корпораций, Великобритании как никогда нужна уверенная, амбициозная и устойчиво финансируемая «Би-би-си»», — сказала Чайлдс.

«Задача правительства — сделать так, чтобы после возобновления Хартии появилась более надежная и долгосрочная модель финансирования «Би-би-си», и чтобы наш национальный вещатель не оказался в ситуации медленной гибели от тысячи сокращений», — продолжила она.

Генеральный секретарь профсоюза британских журналистов NUJ Лора Дэвисон заявила, что планы «еще более жестких сокращений рабочих мест ошибочны, вредны и приведут к неопределенности и стрессу для сотрудников Би-би-си».

«Эти сокращения серьезно подрывают способность «Би-би-си» выполнять свои задачи: предоставлять качественную журналистику и программы, которые информируют, обучают и развлекают. О планах новых сокращений объявляют после многих лет фактического уменьшения бюджета и непрерывных мер по экономии, которые затронули ключевые подразделения корпорации», — заявила Дэвисон.

«Так продолжаться не может. «Би-би-си» не может обеспечивать качественную журналистику без талантливых и опытных сотрудников, которые делают это возможным», — сказала она.