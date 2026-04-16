Главы Ливана и Израиля впервые за 34 года проведут переговоры, - Трамп

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп сообщил, что 16 апреля пройдут переговоры премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Ливана Жозефа Ауна.

«Пытаемся получить небольшую передышку между Израилем и Ливаном. Прошло много времени с тех пор, как два лидера общались, примерно 34 года»,- написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Кто именно из «лидеров» Израиля и Ливана - премьер-министры или президенты стран - будет участвовать в переговорах, а также где они состоятся, из сообщения Трампа не ясно.

Между тем агентство AFP передает со ссылкой на неназванный официальный источник в Ливане, что Бейрут «не в курсе» планов о новых контактах с Израилем. «Мы не в курсе относительно каких-либо запланированных контактов с Израилем, и нас не информировали ни о каких контактах по официальным каналам», - приводят журналисты слова своего собеседника.

Позже, в ходе первой половины дня 16 апреля, член кабинета безопасности Израиля Гила Гамлиэль сообщила в эфире армейской радиостанции «Галей ЦАХАЛ», что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведет переговоры с президентом Ливана Жозефом Ауном. Однако, как передает Reuters, неназванный ливанский чиновник сказал в беседе с этим агентством, что у ливанского правительства «нет информации» о планах установить контакт с израильским руководством.

14 апреля в Вашингтоне прошли переговоры послов Израиля и Ливана в США Йехиэля Лейтера и Нады Хамаде. Представители Госдепа США, которые присутствовали на встрече, сообщали, что стороны договорились начать прямые переговоры.