Парламент Казахстана ратифицировал договор с Таджикистаном о союзнических отношениях

CentralAsia (KZ) - В четверг на пленарном заседании сенат одобрил ратификацию договора о союзнических отношениях между Казахстаном и Таджикистаном, передает «Власть.кз».

Как отметил сенатор Дархан Кыдырали, договор предусматривает расширение сотрудничества практически по всем направлениям: в политической, военной, торгово-экономической, сельскохозяйственной, транспортно-транзитной, продовольственной, промышленной, водно-энергетической, экологической, цифровой, образовательной и культурно-гуманитарной сферах.

Согласно нормам договора, стороны укрепляют взаимодействие по вопросам противодействия вызовам и угрозам в Центральной Азии, а также связи в военной и военно-технической областях, в том числе в вопросах проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки и повышения потенциала кадров и специалистов.

Кроме того, особое внимание уделяется торгово-экономическому взаимодействию, направленному на создание благоприятных условий для предпринимательской и иной экономической деятельности.

«Товарооборот между двумя странами стабильно превышает $1 млрд. В настоящее время правительства обеих стран работают над увеличением этого показателя до $2 млрд», - заверил депутат Кыдырали.

Страны также планируют развивать сотрудничество для рационального и взаимовыгодного использования и охраны водных ресурсов межгосударственных источников Центральной Азии с учетом интересов всех стран региона.

Договор был подписан в августе 2024 года главами двух государств в городе Душанбе в рамках госвизита президента Касым-Жомарт Токаева в Таджикистан. По словам Кыдырали, ранее аналогичный договор уже был заключен с Узбекистаном и Кыргызстаном.

