В воинской части Павлодара погиб военнослужащий

CentralAsia (KZ) -  В воинской части Павлодара военнослужащий выстрелил в себя из оружия и ранил сослуживца, сообщает Kazinform со ссылкой на МВД.

По предварительным данным, военнослужащий по контракту совершил выстрелы из закрепленного за ним оружия. От полученного огнестрельного ранения он скончался. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.

«В настоящее время проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход расследования находится на контроле у ВСД МВД», - сообщили в министерстве.

В павлодарской городской больнице № 1 сообщили, что поступивший к ним с ранением военнослужащий 2001 года рождения находится в реанимации, его состояние тяжелое, но стабильное.

