В Казахстане самолёт сбил собаку после посадки

CentralAsia (KZ) - В казахстанском Шымкенте самолёт FlyArystan сбил собаку на взлётно-посадочной полосе аэропорта. Информацию подтвердила пресс-служба авиакомпании.

Инцидент произошёл 15 апреля после посадки рейса FS7105, следовавшего из Алматы.

«В результате столкновения повредились компоненты воздушного судна. На данный момент части, подлежащие замене, доставляют из Алматы», – говорится в сообщении.

В департаменте полиции на транспорте проинформировали, что проводят проверку, в ходе которой установят все обстоятельства произошедшего.

Погибла ли собака, неизвестно.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения