В Казахстане самолёт сбил собаку после посадки
- Казахстан, происшествия
- 15:02, 16 апреля 2026
CentralAsia (KZ) - В казахстанском Шымкенте самолёт FlyArystan сбил собаку на взлётно-посадочной полосе аэропорта. Информацию подтвердила пресс-служба авиакомпании.
Инцидент произошёл 15 апреля после посадки рейса FS7105, следовавшего из Алматы.
«В результате столкновения повредились компоненты воздушного судна. На данный момент части, подлежащие замене, доставляют из Алматы», – говорится в сообщении.
В департаменте полиции на транспорте проинформировали, что проводят проверку, в ходе которой установят все обстоятельства произошедшего.
Погибла ли собака, неизвестно.
