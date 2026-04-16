В Казахстане самолёт сбил собаку после посадки

CentralAsia (KZ) -  В казахстанском Шымкенте самолёт FlyArystan сбил собаку на взлётно-посадочной полосе аэропорта. Информацию подтвердила пресс-служба авиакомпании.

Инцидент произошёл 15 апреля после посадки рейса FS7105, следовавшего из Алматы.

«В результате столкновения повредились компоненты воздушного судна. На данный момент части, подлежащие замене, доставляют из Алматы», – говорится в сообщении.

В департаменте полиции на транспорте проинформировали, что проводят проверку, в ходе которой установят все обстоятельства произошедшего.

Погибла ли собака, неизвестно. 

