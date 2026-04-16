Bloomberg: иранские суда нашли новый путь обхода блокады США в Ормузском проливе

CentralAsia (CA) - Два судна, которые находятся в санкционных списках США и, вероятно, связаны с Ираном, вчера использовали необычно извилистый маршрут, чтобы попасть в Персидский залив в обход американской блокады.

Как пишет Bloomberg, сначала они прибыли к берегам Фуджейры (ОАЭ), затем двинулись на северо-восток к иранскому побережью и только потом повернули на север в сторону Ормуза. Там они прошли между иранскими островами Ларак и Кешм, чтобы выйти в Персидский пролив.

Такой путь фарватеру предпочли экипажи газовоза G Summer и нефтяного танкера Hong Lu. Вашингтон внес суда в черный список за связи с Ираном. Спустя несколько часов похожим образом, но уже в обратном направлении, вышел продуктовоз Nobler, который зашел в Персидский залив еще в начале февраля и оставался там на протяжении всего семинедельных военных действий США и Израиля против Ирана. Вместо того, чтобы идти между островами, он проследовал чуть южнее Ларака.

Также, по сообщению агентству Fars, вчера через блокаду также смог пройти иранский супертанкер. Вероятно, речь шла о судне Alicia — пустом подсанкционном танкере, который вошел в залив в среду за несколько часов до Hong Lu, отмечает Bloomberg. Центральное командование США же утверждало, что за 48 часов блокады США в Ормузском проливе ни одно судно не прошло в иранские порты и не вышло из них.