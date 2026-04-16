Лукашенко подписал закон о запрете пропаганды чайлдфри и ЛГБТ
- Азия и мир, общество
- 16:10, 16 апреля 2026
CentralAsia (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, вводящий административную ответственность за пропаганду гомосексуальных отношений, смены пола, педофилии и чайлдфри. Об этом сообщает «БелТА».
Документ предусматривает штрафы до 900 белорусских рублей ($316), а в случае, если такие действия направлены на несовершеннолетних, – до 1350 рублей ($474) или административный арест.
Отдельный блок закона посвящен защите традиционных ценностей. Также документ усиливает меры профилактики правонарушений среди подростков. В частности, вводится отдельная глава, регулирующая порядок применения воспитательных мер к несовершеннолетним, включая процедуры и сроки их реализации.
