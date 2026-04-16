Туркменистан впервые разработает Национальную программу по защите детей

- Туркменистан, общество
- 17:32, 16 апреля 2026
- Просмотров: 438
CentralAsia (TM) - Правительство Туркменистана при технической поддержке ЮНИСЕФ приступило к разработке Национальной программы по защите детей и правосудию в интересах детей. Это важный шаг на пути к укреплению системы, обеспечивающей защиту детей и соблюдение их прав, говорится в опубликованной 15 апреля новости подразделения ООН.
Первое заседание Межведомственной рабочей группы прошло 15 апреля в Ашхабаде. Рабочая группа была создана правительством Туркменистана. Координирующим органом определена Генеральная прокуратура, а в состав группы вошли представители 10 государственных ведомств.
Программа станет первой инициативой такого рода в Туркменистане. Ее цель — объединить усилия различных секторов для выработки скоординированного подхода к защите детей и правосудию в интересах детей.
Программа разрабатывается с учетом международных рекомендаций Комитета ООН по правам ребенка (2024 год) и Универсального периодического обзора (2023 год).
Рабочая группа сосредоточит усилия на четырех ключевых направлениях:
- обеспечение качественного семейного ухода (альтернативных семейных форм устройства) для детей, которые не могут проживать в своих семьях;
- совершенствование правосудия в отношении детей;
- профилактика насилия;
- укрепление системы защиты детей в целом.
«Разработка этой Национальной программы свидетельствует о приверженности Туркменистана защите прав каждого ребенка», — отметил представитель Генпрокуратуры.
«ЮНИСЕФ приветствует решение правительства о разработке этой знаковой программы. Она отражает твердую приверженность Туркменистана правам детей и поможет создать более скоординированную, ориентированную на семью систему защиты детей», — сказала представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане Джалпа Ратна.