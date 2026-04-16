Politico: Поражение Орбана показало, в чем ошибаются оппоненты Трампа

CentralAsia (CA) - Поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана должно стать серьезным сигналом для одной из двух основных политических партий США, пишет Politico.

Как отмечает издание, речь идет не о республиканцах, хотя они были глубоко заинтересованы в Орбане как в политическом союзнике.

По оценке Politico, поражение Орбана стало ударом для политики в стиле MAGA и напоминанием о том, что даже развитая система так называемой «нелиберальной демократии» имеет свои пределы. Президент Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс вложили политический капитал в поддержку орбанизма, в том числе направив Вэнса для участия в предвыборной кампании на финальном этапе.

Итог стал ударом для Белого дома и унижением для его ближайшего союзника в Европе.

«Однако наиболее важный сигнал из Будапешта адресован, как ни странно, демократам.

Поражение Орбана означает новую победу особого типа политической «перезагрузки»: реформаторских кандидатов, которые создают новые партии, разрушают старые политические структуры и побеждают, делая традиционную систему устаревшей. Венгерский политик Петер Мадьяр, лидер оппозиционной партии «Тиса», стал очередным представителем этой модели. Аналогичной фигуры среди американских оппонентов Трампа нет», - пишет Politico.

Речь идет не просто о локальной тенденции в Венгрии, пишет Politico, а о более широком явлении. Мадьяр вписывается в ряд политических «инсургентов» от Парижа и Рима до Оттавы, Буэнос-Айреса, Сеула и Вашингтона.

У этой группы нет идеологического единства. В неё входят бывший технократический глава центробанка, экс-адвокат по трудовым спорам, выступающий против крупных корпораций, либертарианский активист с бензопилой и одержимый тарифами владелец отелей, ставший телевизионной звездой. Сам Мадьяр, 45 лет, ранее был малоизвестным чиновником среднего уровня в партии Орбана, прежде чем резко порвать с ней, совершив громкий политический разрыв и располагая компрометирующей записью разговора своей супруги, работавшей в правительстве Орбана.

Общее у этих политиков — путь к власти. И именно его уже десять лет избегают демократы с тех пор, как Трамп стал доминирующей фигурой американской политики, фактически уничтожив традиционную Республиканскую партию.

С тех пор демократы в основном придерживаются модели жёсткого контроля сверху — той самой, что привела к «коронации» Хиллари Клинтон в 2016 году, переходу к Джо Байден в 2020 году и фактическому выдвижению Камала Харрис в 2024 году без полноценной внутрипартийной конкуренции. На национальном уровне политическая культура демократов по-прежнему ориентирована на порядок и избегание конфронтации, на интерес-группы и демографическую символику, а также на приоритет норм и процедур над оригинальными идеями и крупными политическими концепциями, пишет Politico.

Американская партийная система во многом защищена от резких изменений. Повторить в США то, что сделал Мадьяр в Венгрии — или ранее Эммануэль Макрон во Франции и Хавьер Милей в Аргентине, — практически невозможно: превратить новую политическую силу в личный проект и быстро привести её к власти. В стране нет второстепенных партий, которые могли бы за одну кампанию выйти на национальный уровень, как это произошло, например, с «Братьями Италии» Джорджа Мелони или партией D66 Роб Йеттен в Нидерландах.

Тем не менее, как показал сам Трамп, крупную партию можно фактически «захватить» изнутри — опираясь на поддержку снизу, отстранив устоявшихся лидеров, переформатировав её и представив избирателям в новом виде. Похожим образом, хотя и с иной повесткой, действовал Марк Карни в Канаде. То же можно сказать и о Ли Чжэ Мён в Южной Корее.

Для реализации такого проекта требуется особый тип политика — не тот, кто легко завоёвывает симпатии партийных комитетов или фракций. Как отмечает Politico, журналист Макс Гриера, Мадьяра коллеги воспринимают как упрямого, властного и сосредоточенного на себе человека, но при этом — как самого серьёзного соперника Орбана. Мне также доводилось слышать от одного канадского парламентария, что Карни — «сухой академик», обречённый на провал в политике, — всего за несколько месяцев до того, как он вывел Либеральную партию из тени Джастин Трюдо и привёл её к неожиданной победе.

Если демократы хотят извлечь урок, им стоит внимательнее присмотреться к политикам, которые идут наперекор партийной среде в Вашингтоне и противостоят региональным элитам, и меньше ориентироваться на реакцию узких групп интересов и донорских кругов.

Республиканцам также стоит сделать аналогичные выводы, а не ждать, пока непопулярный президент преклонного возраста сам определит своего преемника, как это было при Байдене.

Самый сильный преемник Трампа — независимо от партийной принадлежности — будет не карьеристом, ожидающим своей очереди, а человеком, готовым завоевать эту роль через конфронтацию и политическое переформатирование, пишет Politico.