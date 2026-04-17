Монгольские школьницы завоевали медали на EGMO 2026 года во Франции

CentralAsia (MNG) -
— пишет MiddleAsianNews.
EGMO 2026 проходила в Бордо, Франция, при поддержке Animath и Университета Бордо, с четверга, 9 апреля, по среду, 15 апреля. Франция является активным участником EGMO с 2013 года.
Европейская девичья математическая олимпиада — одно из самых престижных международных математических соревнований для старшеклассниц и крупнейшее соревнование, посвященное женщинам. Впервые проведенная в 2012 году с участием 19 стран, EGMO имела такой успех, что к настоящему времени стала одним из самых престижных международных математических конкурсов в мире и крупнейшим соревнованием для девочек, в котором принимают участие около 60 стран, 250 участниц, в том числе монгольские школьницы.
В нем монгольская школьница АНУ Алтангэрэл завоевала бронзовую медаль, а тем временем ЖАВХЛАНЗАЯА Төрмөнх и АМИН-ЭРДЭНЭ Мөнхбаяр — серебряные. БОЛОР Наранбаатар была вручена специальная почетная грамота.