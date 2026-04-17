В Өвөрхангае будут протестированы новые сорта риса, предназначенные для холодных климатических зон

CentralAsia (MNG) -

Фудзисигэ Каяко, почетный консул Монголии в Тояме, Япония, возобновила пилотный проект по выращиванию риса, который ранее осуществлялся в Монголии в период с 2008 по 2010 год в рамках инициативы «Продовольственное снабжение и безопасность». Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Предыдущий проект, реализованный в аймаке Сэлэнгэ, был направлен на улучшение сортов риса и привел к разработке нового сорта под названием «Chinggis Gold», зарегистрированного под международным патентом. Этот сорт был выведен путем скрещивания обычного риса с рисом, выращиваемым на возвышенностях, что позволяет ему требовать относительно меньше воды. Благодаря генетическим признакам, унаследованным от африканского риса, он имеет более короткий цикл выращивания — приблизительно от 2.5 до 3 месяцев.

С июня прошлого года почетный консул Фудзисигэ регулярно посещает сельские районы Монголии для выбора подходящих мест для выращивания, сбора и анализа образцов почвы, а также обследования ирригационных ресурсов. 15 июня этого года проект был возобновлен в аймаке Өвөрхангай, и планируется, что урожай будет собран в сентябре.

Почетный консул Фудзисигэ подчеркнул, что реализация этого проекта создаст новую устойчивую модель сельскохозяйственного производства, подходящую для суровых климатических условий Монголии, и что решение о возобновлении проекта было принято из желания реализовать многолетние научные достижения доктора Такаси Оритани (90 лет), японского ученого-агронома, который еще при жизни первым выступил за разработку сортов риса, подходящих для холодного климата. Новый сорт, «Chinggis Gold», символизирует плоды многолетнего сельскохозяйственного сотрудничества между Японией и Монголией.

Г-н Фудзисигэ отметил, что инициатива изначально была задумана 90-летним японским ученым-агрономом доктором Такаси Оритани, и что он решил возобновить проект в Монголии, чтобы внедрить результаты многолетних исследований Оритани в практическое применение.

По данным посольства Монголии в Японии, ожидается, что эта инициатива будет способствовать диверсификации производства продуктов питания в Монголии, развитию сельскохозяйственных технологий и укреплению двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства между Монголией и Японией.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения