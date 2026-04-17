В Монголии внедряется программа обучения английскому языку с использованием ИИ EF EFEKTA

CentralAsia (MNG) -

Компания EF Education First, крупнейшая в мире частная образовательная компания, запустила в Монголии свою систему EF EFEKTA, открывая новые возможности для изучения английского языка. Система направлена ​​на улучшение языковых навыков монголов посредством сочетания онлайн-обучения и аудиторных занятий, учитывающих индивидуальные потребности каждого, — информирует MiddleAsianNews.

EF Efekta™ — это программа обучения, персонализированная под уровень подготовки обучающегося с использованием искусственного интеллекта (ИИ), основанная на более чем 50-летнем опыте компании EF.

Уникальность этого проекта заключается в том, что он поднимет качество преподавания английского языка в Монголии на новый уровень, особенно для деловых людей и студентов, которые смогут учиться по гибкому графику.

Министр образования проводит проверку проекта по изучению английского языка на основе ИИ

Министр образования Энх-Амгалан Лувсанцэрэн встретился с представителями организации, реализующей программу обучения английскому языку на основе искусственного интеллекта «EF EFEKTA», и ознакомился с ходом реализации проекта и его результатами.

В программе приняли участие более 10 000 человек, в том числе более 7 000 учащихся 8–12 классов общеобразовательных школ в районах Налайх, Багануур и Багахангай, а также студенты профессиональных училищ, государственные служащие и более 2 000 учителей английского языка и информационных технологий.

Согласно индексу владения английским языком EF за 2024–2025 годы, Монголия занимает 84-е место из 116 стран, при этом лишь 5–10 процентов населения могут общаться на английском языке. Совместное исследование ЮНИСЕФ и Великобритании показало, что 62 процента из более чем 6200 учителей английского языка в Монголии не соответствуют международным стандартам, в то время как 38 процентов соответствуют требуемому уровню.

Для решения этой проблемы внедряется онлайн-программа обучения английскому языку «EF EFEKTA» на основе искусственного интеллекта, призванная улучшить преподавание английского языка в Монголии. Участники начинают с оценки своего уровня владения материалом, а затем следуют индивидуальному плану обучения, основанному на реальных результатах оценок. Программа позволяет учащимся учиться в собственном темпе, самостоятельно практиковаться без страха и комплексно развивать навыки чтения, письма, говорения и аудирования. Она также помогает пользователям формировать учебные привычки благодаря использованию искусственного интеллекта.

Эта инициатива поддерживает создание онлайн-контента для уроков английского языка в общеобразовательных школах, одновременно помогая решить проблему нехватки учителей, снизить рабочую нагрузку и внедрить более креативные методы обучения. В течение 10 недель после начала внедрения программы учащиеся продемонстрировали прогресс на три-четыре уровня. Ожидается, что расширение программы на всю страну значительно улучшит уровень владения английским языком у студентов независимо от наличия преподавателей и поможет им поступить в международные университеты.

По данным Министерства образования, организация EF EFEKTA также предоставляет учителям возможность посещать недельные курсы повышения квалификации в центрах изучения английского языка с покрытием расходов. В ходе встречи представители организации отметили, что учителям необходимы долгосрочные, устойчивые программы повышения квалификации.

