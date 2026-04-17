Монголия сотрудничает с ЕС в модернизации управления государственными финансами

Как сообщает MiddleAsianNews, министерство финансов Монголии в партнерстве с Европейским союзом (ЕС) официально запустило новый проект по укреплению ориентированных на политику и результативность систем управления государственными финансами в рамках Соглашения о финансировании, подписанного в марте 2024 года.

В рамках Соглашения о финансировании, подписанного в марте 2024 года между Европейским союзом и правительством Монголии по теме «Укрепление политики и ориентированных на результат систем управления государственными финансами в Монголии», Министерство финансов Монголии в партнерстве с Европейским союзом (ЕС) официально запустило новый проект по продвижению реформ в сфере управления государственными финансами в стране. Проект будет реализован Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Проект, который будет реализован в период с 2026 по 2029 год, знаменует собой новый этап в реформах управления государственными финансами в Монголии, ориентированный на более эффективное бюджетное планирование, более эффективные и прозрачные государственные расходы, мобилизацию внутренних доходов, управление фискальными рисками, налоговую прозрачность и бюджетирование, соответствующее целям устойчивого развития, — все это в соответствии с концепцией «Видение 2050» и национальными приоритетами развития.

«Правительство Монголии и Министерство финансов полны решимости вывести эти реформы на новый уровень. В рамках этого проекта мы будем и дальше укреплять бюджетное планирование, финансовую дисциплину и подотчетность, чтобы обеспечить эффективное использование государственных ресурсов в соответствии с приоритетами национального развития и принести ощутимую пользу народу Монголии», — заявил Мэндсайхан Загджав, министр финансов Монголии.

Проект финансируется Европейским союзом, а его реализация будет осуществляться под руководством Министерства финансов, при этом ПРООН будет выступать в качестве ведущего партнера по реализации в тесном сотрудничестве с Министерством экономики и развития, Главным налоговым управлением, отраслевыми министерствами и целевыми органами местного самоуправления. Кроме того, ВОЗ предоставит экспертную помощь в укреплении систем бюджетирования и оценки в секторе здравоохранения.

«Эффективное управление государственными финансами является основой надлежащего управления. Оно обеспечивает стратегическое распределение государственных ресурсов, их эффективное расходование и управление с полной прозрачностью. В конечном счете, речь идет о формировании доверия — доверия граждан к государственным институтам и доверия инвесторов к управлению экономикой страны», — подчеркнула Ее Превосходительство Ина Марчюлоните, посол Европейского союза в Монголии.

Данная инициатива основывается на достижениях предыдущей программы «Бюджетирование, соответствующее ЦУР, для преобразования занятости в Монголии», финансируемой ЕС и реализованной в период с 2020 по 2024 год, которая ввела важные реформы в области планирования и бюджетирования, ориентированных на результаты, во всех центральных и местных государственных учреждениях.

Ожидается, что, опираясь на этот прочный фундамент, новый проект укрепит финансовую устойчивость Монголии и улучшит качество, прозрачность и эффективность государственных расходов. Ключевые результаты будут включать в себя более эффективное среднесрочное бюджетное планирование и более широкое использование бюджетирования, ориентированного на программы и результаты, в центральных и местных органах власти, улучшение управления фискальными рисками и раскрытия информации, повышение эффективности мобилизации внутренних доходов и потенциала налоговой политики, а также более строгое соблюдение международных стандартов налоговой прозрачности.

Проект будет способствовать дальнейшему внедрению в практику бюджетирования, соответствующего целям устойчивого развития, путем пилотного внедрения процессов составления и оценки бюджетных программ в отдельных министерствах и органах местного самоуправления.

«Эффективное управление государственными финансами лежит в основе устойчивого развития. Оно позволяет правительствам преобразовывать приоритеты политики в ощутимые результаты для людей и для планеты», — отметила г-жа Матильда Димовска, постоянный представитель ПРООН в Монголии.

