Новый посол Монголии приступил к исполнению своих обязанностей в Казахстане

CentralAsia (MNG) -
Как сообщает MiddleAsianNews, 15 апреля новоназначенный посол Монголии Батжаргал Гунаажав вручил копии своих верительных грамот заместителю министра иностранных дел Казахстана Армане Иссетову.
Стороны обсудили казахстанско-монгольское сотрудничество в политической, торговой, экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Они рассмотрели расписание предстоящих мероприятий высокого уровня в 2026 году, подчеркнув важность поддержания позитивной динамики в политическом диалоге.
Они также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, включая сотрудничество в рамках многосторонних платформ.
По итогам встречи обе стороны договорились поддерживать регулярные контакты и продолжать сотрудничество во всех областях, представляющих взаимный интерес.
Батжаргал Гунаажав — монгольский дипломат. С 2013 по 2017 год он занимал должность посла Монголии в Австрии.
Батжаргал учился в Московском государственном институте международных отношений с 1985 по 1990 год. С 1995 по 1996 год учился по стипендии в Университете Восточной Англии в Норидже.
С 2006 по 2008 год занимал должность директора Департамента Министерства иностранных дел.
У Батжаргала две дочери. Он зять Гомбожава Жамба, бывшего заместителя председателя парламента с 1992 по 1996 год.
Владеет английским и русским языками.