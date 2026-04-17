ТМК открывает двери для партнеров в рамках монгольского газового проекта

Буровая установка компании Major Drilling Group, эксплуатируемая компанией TMK Energy на газовом проекте ГУРВАНТЭС XXXV в Монголии.

CentralAsia (MNG) -

На фоне кризиса на Ближнем Востоке компания на конференции SEAPEX в Маниле подчеркнула, что Монголия может стать основным источником поставок газа в регион, — пишет MiddleAsianNews.

Компания TMK Energy оказалась в центре внимания на престижной конференции SEAPEX в Маниле, открыв доступ к своей информационной комнате и официально начав процесс передачи прав на разработку газового месторождения ГУРВАНТЭС XXXV в угольных пластах Монголии.

Ежегодное мероприятие, организованное Юго-Восточноазиатским обществом разведки нефти и газа, привлекает ведущих специалистов в области геологии, инженерии, регулирования и заключения сделок для проведения технических обзоров, демонстраций и налаживания деловых контактов на высоком уровне в энергетическом секторе Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ожидается, что в этом году явка будет особенно высокой, поскольку возросла необходимость обеспечения поставок газа из местных источников, так как мировые рынки сталкиваются с перебоями в поставках из Ближнего Востока.

Похоже, компания TMK пришла к этому с большим потенциалом. Убедительные результаты бурения пилотной скважины, подтвержденная десорбция газа и значительные сертифицированные ресурсы в совокупности уверенно продвигают ее монгольское месторождение к коммерческому освоению.

Имея в настоящее время семь действующих скважин, потенциальные запасы газа в размере 1.2 трлн кубических футов (ТцФ) и еще 5,3 ТцФ потенциала роста, компания ведет переговоры со стратегическими партнерами для ускорения разработки месторождения в течение следующих 24 месяцев, одновременно укрепляя стабильные поставки газа.

Проект расположен в бассейне Южной Гоби в Монголии и реализуется в рамках соглашения о разделе продукции. Его площадь составляет 8400 квадратных километров, что обеспечивает компании полный доступ к обширной, малоизученной газовой провинции.

Компания TMK заявляет, что месторождение Гурвантэс становится одним из самых перспективных проектов по добыче газа на суше в стране. Сертифицированные запасы газа категории 2C в 722 миллиарда кубических футов (млрд куб. футов) расположены в самой мелководной и наименее затратной части зоны разработки и станут основой для любого будущего наращивания объемов добычи.

В практическом плане пилотная программа позволила получить ценные сведения о недрах, и в настоящее время семь скважин обеспечивают стабильные данные о давлении и расходе. На ее самой перспективной скважине LF-07 в начале марта добыча выросла до более чем 31 800 стандартных кубических футов в сутки (scfd), значительно превысив предыдущие максимумы около 25 000 scfd, что свидетельствует о продолжающемся ежемесячном увеличении объемов добычи.

Наблюдаемая передача давления между скважинами подтверждает взаимосвязь внутри пласта, а устойчивое снижение пластового давления свидетельствует о том, что система реагирует на осушение. Похоже, проект приближается к оптимальным условиям десорбции – важнейшему этапу для достижения значимых показателей добычи газа.

Компания TMK заявляет, что в моделирование пласта теперь интегрированы данные о добыче и давлении за несколько лет, что позволяет получать более подробные прогнозы и укрепляет уверенность в масштабируемости. План основан на модульных производственных установках, предназначенных для поэтапного развертывания, обеспечивающих стабильную добычу газа из определенных районов, что позволит легко масштабировать проект по мере развития инфраструктуры и роста спроса.

Постоянное улучшение показателей расхода газа и операционной эффективности, наряду со снижением затрат и улучшением управления скважинами, еще больше укрепило экономическую целесообразность проекта.

В рамках предстоящей программы работ основное внимание будет уделено бурению трех дополнительных пилотных скважин и расширению сбора данных для уточнения понимания характеристик пласта и оптимизации его работы. Ожидается, что эта работа послужит основой для структурированного плана разработки месторождения, при этом моделирование указывает на потенциальную добычу до 200 миллионов стандартных кубических футов в сутки на протяжении всего срока реализации проекта.

«Я искренне верю, что мы находимся на пороге того, чтобы принести значительную выгоду нашим акционерам и воплотить это в жизнь», — заявил испольнительный директор TMK Energy Limited Дугал Фергюсон.

Теперь двери открыты для партнеров. Компания TMK начала переговоры по всей цепочке создания стоимости, охватывающие партнерства в сфере бурения на начальном этапе, участников рынка инфраструктуры среднего звена и группы, занимающиеся сбытом продукции на конечном этапе.

Компания заявляет, что, стремясь согласовать распределение капитала с ключевыми этапами, она продвигает структуру передачи прав на разработку месторождений, которая, как ожидается, обеспечит новым игрокам поэтапное ознакомление с тем, что она считает привлекательной экономической ситуацией, подкрепленной низким геологическим риском.

Учитывая завершение процесса десорбции газа и скорое начало коммерциализации, обращение TMK к потенциальным партнерам по финансированию представляется особенно своевременным.

Более широкий энергетический ландшафт Монголии создает убедительную основу для дальнейших исследований. Страна в значительной степени полагается на угольные электростанции и импортное топливо, что подвергает ее рискам с точки зрения поставок и растущему экологическому давлению. Эта динамика подпитывает переход к более чистым, отечественным решениям, при этом газ набирает популярность, поскольку политики усиливают поддержку мер по сокращению загрязнения и стабилизации энергетического баланса страны.

Недавний резкий рост мировых цен на газ из-за перебоев на Ближнем Востоке также привлек особое внимание к проекту Gurvantes как к одному из немногих проектов, которые действительно обладают потенциалом для быстрой и эффективной поставки значительных объемов газа в Азию.

В ответ на это компания TMK провела переговоры с представителями правительства, в том числе подписала меморандум о взаимопонимании с Министерством энергетики для оценки возможностей преобразования газа в электроэнергию. Проект уже имеет готовую клиентскую базу в непосредственной близости, поскольку поблизости расположены крупные горнодобывающие предприятия, потребляющие огромное количество энергии.

В настоящее время, когда начался процесс передачи прав на разработку месторождения, TMK предлагает потенциальным партнерам возможность наблюдать за стремительно развивающимся энергетическим проектом из первых рядов – шанс стать частью процесса превращения перспективного месторождения из малоперспективного проекта в малорискованный, обладающий реальными масштабами и перспективами устойчивого развития.

В перспективе ключевыми катализаторами, вероятно, станут дальнейшее увеличение добычи газа, начало следующей буровой кампании и привлечение одного или нескольких партнеров для финансирования, что позволит ускорить сроки разработки месторождения.

Если все три фактора окажутся значимыми в относительно короткие сроки, прогресс может быстро приблизиться к принятию окончательного инвестиционного решения, и TMK окажется на пороге создания первой значимой внутренней цепочки поставок газа в Монголии.

