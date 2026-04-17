Батжаргал вручил свои верительные грамоты президенту Токаеву

16 апреля 2026 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Республике Казахстан Батжаргал Гунаажав вручил верительные грамоты президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву.

Посол Батжаргал Гунаажав  передал приветствия президента Монголии Хүрэлсүха Ухнаа и выразил готовность активно работать над укреплением традиционных дружеских отношений и стратегического партнерства между двумя странами.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил решительную поддержку своей страной проводимых в стране масштабных реформ, включая цель построения справедливого Казахстана и его развития на основе знаний, инноваций и искусственного интеллекта. Он отметил, что 2026 год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта, и подчеркнул свою приверженность прогрессу в этой области.

Президент К. Токаев ответил на приветствия Президента Монголии Хүрэлсүха Ухнаа  и поздравил посла Батжаргала Гунаажава с началом исполнения служебных обязанностей. Он отметил готовность организовать предстоящий визит главы государства Монголии в Казахстан и первый в истории Региональный экологический саммит в Астане, а также выразил особое внимание к расширению конструктивного сотрудничества со странами региона.

