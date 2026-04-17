В Улан-Баторе ожидается до +17°C — прогноз погоды на 17 апреля

CentralAsia (MNG) -

Пастухов, местных жителей и перевозчиков предупреждают о сильных ветрах и пыльных бурях в Алтайских горах и на перевале Арц-Богд сегодня.

Прогноз погоды на 17 апреля 2026 года с 8:00 до 20:00:

Преимущественно облачно. В горных районах Алтая, Хангая и Хувсгула ожидаются дождь, мокрый снег и снег. В других районах осадков не ожидается. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 7-12 метров в секунду в большинстве районов, временно усиливаясь до 18-20 метров в секунду в Алтайских горах и ущелье Арц-Богд; ожидаются пыльные бури.

Температура в котловине Дархад, Монголо-Алтайских горах, истоке реки Завхан и долине реки Идэр составит +5…+10°C, в бассейне озера Увс-Нуур, Гоби-Алтайских, Хангайских, Хөвсгөлских и Хэнтийских горах, долинах рек Тэрэлж, Хэрлэн, Онон и Улз — +11…+16°C, в южной части Гоби — +25…+30°C, в северной части Гоби — +20…+25°C, а в остальной части страны — +15…+20°C.

В окрестностях Улан-Батора предсказывается облачная погода без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха +17-+19°C, что на +6 градусов выше, чем днем ​​ранее, относительная влажность будет около 39%, а атмосферное давление останется на уровне 862 гПа.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения