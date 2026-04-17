Трамп объявил, что Израиль и Ливан договорились прекратить огонь

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп объявил 16 апреля, что Израиль и Ливан договорились прекратить огонь. Соответствующий режим сроком на 10 дней вступит в силу в ночь на 17 апреля, заявил президент США.

«Я только что провел плодотворные беседы с уважаемым президентом Ливана Жозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биби Нетаниягу. Двое лидеров договорились, что для достижения мира между их странами они официально объявят 10-дневное перемирие», — заявил Трамп.

Президент США утверждает, что перемирие будет объявлено с пяти вечера по времени восточного побережья США, то есть с полуночи по местному времени.

Трамп напомнил, что во вторник в США прошли первые за 34 года официальные переговоры представителей Израиля и Ливана, и сообщил, что он поручил госсекретарю Марко Рубио, вице-президенту Джей Ди Вэнсу и председателю Объединенного комитета начальников штабов Дэну Рейзину «сотрудничать с Израилем и Ливаном в достижении Долговременного МИРА».

Трамп добавил, что пригласит Ауна и Нетаньяху в Белый дом.

Как передает «Би-би-си», прекращение огня в Ливане было одним из требований Ирана в переговорах с США. Эти переговоры начались на выходных в столице Пакистана Исламабаде, но первая встреча закончилась ничем.

«Хезболла» согласна, но с оговорками

Войну в Ливане Израиль ведет против группировки «Хезболла».

Депутат ливанского парламента от «Хезболлы» Ибрагим аль-Мусави сказал агентству AFP, что группировка будет соблюдать перемирие, если Израиль прекратит удары.

«Мы в «Хезболле» будем осмотрительно соблюдать перемирие при условии, что это будет полноценное прекращение боевых действий против нас, и что Израиль не воспользуется им, чтобы совершать убийства», — сказал аль-Мусави.

Депутат от «Хезболлы» поблагодарил Иран за то, что он надавил на США и Израиль: по мнению аль-Мусави, перемирия в Ливане не было бы, если бы его в качестве предварительного условия открытия Ормузского пролива не требовал Тегеран.

Спикер парламента Ливана и глава союзного «Хезболле» движения «Амаль» Набих Берри заявил, что, пока израильские войска остаются на территории Ливана, ливанцы имеют право на сопротивление, и что при любом режиме прекращения огня израильтяне не должны иметь свободы передвижения по ливанской территории.

Биньямин Нетаньяху вечером созвал военный кабинет Израиля на срочное совещание.

В видеообращении к согражданам Нетаньяху сказал, что перемирие с Ливаном дает шанс на «историческое мирное соглашение», и что на будущих мирных переговорах с Ливаном одним из главных требований Израиля останется разоружение «Хезболлы».

По словам Нетаньяху, Израиль отверг требование «Хезболлы» о полном выводе израильских войск с ливанской территории, и израильская армия останется в десятикилометровой буферной зоне вдоль границы, и при этом «Хезболла» все равно согласилась на перемирие.

В марте центральные власти Ливана, которые представляет президент Аун, запретили военную составляющую деятельности «Хезболлы», но практического влияния на могущественную в масштабах Ливана группировку и партию это решение не оказало.

Госдепартамент США в специальном заявлении подтвердил факт договоренности о прекращении огня и сообщил, что после начала перемирия «власти Ливана предпримут шаги, направленные на предотвращение любых атак, операций и враждебных действий со стороны «Хезболлы» и всех прочих негосударственных вооруженных группировок в отношении Израиля».

«Все стороны признают, что ответственность за суверенитет и национальную оборону Ливана лежит исключительно на силах безопасности Ливана; никакая другая страна или группировка не имеет прав на то, чтобы быть гарантом суверенитета Ливана», — говорится в заявлении, текст которого, как подчеркнул Госдепартамент, согласован и с Израилем, и с Ливаном.

Ливанская армия в четверг призвала сограждан, бежавших из южного Ливана, не пытаться вернуться в свои деревни и города, пока перемирие не вступило в силу, и не приближаться к израильским военным.

Армия призывает ливанцев слушаться распоряжений военных из стоящих на юге частей, а также не приближаться к неразорвавшимся бомбам, снарядам и ракетам и подозрительно выглядящим предметам.

В четверг удары по Ливану продолжались

Утром четверга Израиль объявил о новых ударах по югу Ливана и призвал мирных жителей эвакуироваться. «Хезболла» также заявила о новых ракетных ударах по северу Израиля.

В частности, как заявил Reuters высокопоставленный ливанский силовик, в результате израильского удара был разрушен последний мост, связывающий южную часть Ливана с остальной страной.

Новый виток конфликта в Ливане начался полтора месяца назад, после того, как стартовала воздушная кампания США и Израиля против Ирана. Сателлит Ирана «Хезболла» начала обстреливать Израиль, Израиль в ответ начал наносить удары по Ливану.

8 апреля США и Иран объявили о прекращении огня на две недели, но правительство Израиля заявило, что эта договоренность не распространяется на ливанское направление. В Иране и Пакистане (там проходили ирано-американские переговоры) говорили об обратном.

Ливан формально находится в состоянии войны с Израилем с момента основания последнего в 1948 году. До встречи послов в Вашингтоне 14 апреля последние прямые контакты между представителями двух стран были в 1993 году, когда несколько арабских государств вели переговоры с Израилем о судьбе Палестины, которые в итоге вылились в соглашения Осло.

Перед этим, в 1983 году, Израиль и Ливан в результате прямых переговоров договорились, что Ливан официально признает Израиль, а израильские войска будут выведены с территории страны. Но из-за эскалации гражданской войны в Ливане эта договоренность так и не была выполнена, и Бейрут формально отказался от нее год спустя.