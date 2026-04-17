США полностью вывели свои войска из Сирии

CentralAsia (CA) - Из Сирии полностью выведены дислоцированные в этой стране войска США. Сирийское министерство иностранных дел и по делам экспатриантов написало в соцсети X в четверг, 16 апреля, что приветствует «завершившуюся передачу сирийскому правительству военных объектов в Сирии, где ранее присутствовали американские войска».

Дамаск «рассматривает решение Соединенных Штатов завершить их военную миссию в Сирии как отражение общей оценки того, что обстоятельства, первоначально обусловившие необходимость американского военного присутствия в Сирии, а именно противодействие региональному подъему ИГ коренным образом изменились. Сегодня сирийское государство полностью способно возглавлять контртеррористические усилия изнутри, в сотрудничестве с международным сообществом», - заявил сирийский МИД.

В Дамаске также отметили, что передача военных объектов «была осуществлена с большим профессионализмом и в полной координации между сирийским и американским правительствами». Это «подчеркивает конструктивный характер отношений, сложившихся между Дамаском и Вашингтоном после исторической встречи президента аш-Шараа и президента Трампа в Белом доме в ноябре 2025 года», - говорится в заявлении МИД Сирии.

Представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) Тим Хокинс подтвердил эту информацию. "Американские войска завершили передачу всех наших основных баз в Сирии в рамках планомерного переходного процесса, осуществляемого с учетом сложившихся условий", цитирует слова капитана Хокинса агентство AP.

Американские военнослужащие «продолжат поддерживать руководимые партнерами антитеррористические операции, которые имеют решающее значение для обеспечения окончательного разгрома ИГ и укрепления безопасности в регионе», добавил представитель CENTCOM.

Корреспондент агентства AFP наблюдал за передвижением американской автоколонны, вывозившей технику с военной базы Касрак на северо-востоке Сирии в Ирак. В феврале текущего года CENTCOM и Минобороны Сирии подтвердили вывод американских войск с базы Ат-Танф и передачу контроля над ней сирийским войскам. Еще в апреле 2025 года стало известно, что ВС США закрывают три из восьми своих баз на северо-востоке Сирии и сокращают численность своего контингента с 2000 до 1400 человек.