Трамп: Иран согласился передать США обогащенный уран с ядерных объектов

// truthsocial.com/@realDonaldTrump

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил о согласии Ирана передать «ядерную пыль», которая была захоронена в результате авиаударов США по ядерным объектам страны летом 2025 года. Речь идет о высокообогащенном уране, который, по данным МАГАТЭ, остается глубоко под землей, передает The Washington Post.

«У Ирана нет ядерного оружия, и они согласились с этим. Они согласились вернуть нам ядерную пыль, которая находится глубоко под землей. У нас много договоренностей с Ираном, и я думаю, что что-то должно произойти, очень позитивное, очень важное»,— сказал американский президент журналистам.

Извлечение радиоактивных материалов было одной из напряженных тем в переговорах между Тегераном и Вашингтоном, отмечает The Washington Post. Достичь компромисса удалось после нескольких дипломатических контактов, включая переговоры вице-президента США Джей Ди Вэнса с иранскими официальными лицами в Пакистане.

12 апреля прошли переговоры США и Ирана в пакистанском Исламабаде. По словам господина Трампа, стороны не смогли согласовать вопросы ядерной программы и управления Ормузским проливом.