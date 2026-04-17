Прокуратура обнародовала результаты тестов знаменитостей Турции по делу о наркотиках

CentralAsia (CA) - В Турции прокуратура обнародовала результаты анализов образцов волос и крови, взятых у знаменитостей в рамках расследования дела о наркотиках, сообщил телеканал A Haber.

Так, следы марихуаны и кокаина обнаружили в образцах, взятых у актёра Бурака Дениза, актрисы Серры Пиринч и блогера Энеса Гюлера. У певца Утку Юнсала нашли марихуану, а у певицы Симге Сагын – вещества, относящиеся к лекарственным препаратам.

После процессуальных действий часть фигурантов отпустили. Среди них Хафсанур Санджактутан, Серра Пиринч, Утку Юнсал, Мерт Демир, Эмре Озтюрк и рэпер Norm Ender. Под судебный контроль отпустили Бурака Дениза, Элиф Бюшру Пекин, Эмира Джана Игрека, Огюна Алибаша и Энеса Гюлера.

В январе по этому делу задерживали актёра Октая Кайнарджу ("Долина волков"), а в октябре 2025 года в материалах расследования упоминались актрисы Бирдже Акалай ("Чёрно-белая любовь"), Джерен Морай ("Обиженные цветы") и актёр Метин Акдюльгер ("Великолепный век. Империя Кёсем"). За последние месяцы среди фигурантов называли бывшего президента футбольного клуба "Бешикташ" Фикрета Ормана, бывшего президента "Галатасарая" Бурака Элмаса, бизнесменов Хакана и Керима Сабанджи, а также моделей Дидем Сойдан и Гюзиде Дуран.

7 апреля по делу задержали девять известных представителей турецкой индустрии развлечений.