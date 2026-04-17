Токаев с рабочим визитом посетит Турцию
CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17 апреля по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с рабочим визитом Турцию, сообщила пресс-служба Акорды.
Он примет участие в открытии Анталийского дипломатического форума и выступит на панельной сессии. Также запланировано несколько двусторонних встреч.
Форум в Анталье – это ежегодная международная дискуссионная площадка высокого уровня, в которой участвуют политические лидеры, дипломаты, эксперты, представители бизнеса, медиа и гражданского общества.
