Токаев с рабочим визитом посетит Турцию

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17 апреля по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с рабочим визитом Турцию, сообщила пресс-служба Акорды.

Он примет участие в открытии Анталийского дипломатического форума и выступит на панельной сессии. Также запланировано несколько двусторонних встреч.

Форум в Анталье – это ежегодная международная дискуссионная площадка высокого уровня, в которой участвуют политические лидеры, дипломаты, эксперты, представители бизнеса, медиа и гражданского общества.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения