Токаев с рабочим визитом посетит Турцию

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17 апреля по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с рабочим визитом Турцию, сообщила пресс-служба Акорды.

Он примет участие в открытии Анталийского дипломатического форума и выступит на панельной сессии. Также запланировано несколько двусторонних встреч. 

Форум в Анталье – это ежегодная международная дискуссионная площадка высокого уровня, в которой участвуют политические лидеры, дипломаты, эксперты, представители бизнеса, медиа и гражданского общества.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
