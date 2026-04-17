Восемь человек погибли при крушении вертолета в Индонезии

CentralAsia (CA) - Вертолет Airbus H130 с шестью пассажирами и двумя членами экипажа на борту разбился в индонезийской провинции Западный Калимантан, все погибли, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

По данным главы спасательного агентства Индонезии Мохаммада Сяфи, вертолет пропал с радаров утром 16 апреля, через пять минут после вылета из района плантации в Мелави. Позднее спасатели обнаружили обломки, предположительно хвостовую часть воздушного судна, примерно в 3 км от точки потери связи. По словам Сяфи, место крушения находится в густо лесистой местности со сложным горным рельефом.

Все восемь человек на борту погибли, уточнили в местной спасательной службе.

Причины падения вертолета расследуются.

Ранее AFP сообщило, что в провинции Западный Калимантан пропал с радаров вертолет компании Matthew Air Nusantara, который выполнял внутренний рейс между населенными пунктами региона. Связь с вертолетом была потеряна через некоторое время после вылета. Около 20 спасателей были направлены на поиски.