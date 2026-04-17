Блокада Ормузского пролива обостряет напряженность вокруг Малаккского пролива вблизи Сингапура, - Bloomberg

Танкер для перевозки сжиженного природного газа в Малаккском проливе, вид из Малакки, Малайзия, 2023 год

CentralAsia (CA) - Иранская и американская блокада Ормузского пролива вновь вызывают опасения по поводу судьбы этого важнейшего стратегического коридора в Азии, пишет Bloomberg.

Малаккский пролив между Индонезией, Малайзией и Сингапуром соединяет Индийский и Тихий океаны, образуя канал шириной всего 2,7 километра в самом узком месте, что более чем в 10 раз уже, чем Ормузский пролив. Через него проходит примерно 40% мировой торговли, включая основную часть поставок нефти с Ближнего Востока в азиатские экономические державы, такие как Китай, Япония и Южная Корея.

Патрулируемый Седьмым флотом ВМС США, Малаккский пролив давно рассматривается китайскими лидерами как уязвимое место в случае войны, что привело к появлению «Малаккской дилеммы» во время президентства Ху Цзиньтао в начале 2000-х годов. Ситуация еще больше осложняется конкурирующими территориальными претензиями, возросшей способностью Китая проецировать военную мощь за пределы своих берегов и непредсказуемостью президента США Дональда Трампа.

Напряженность вокруг Малаккского пролива вблизи Сингапура.

Объявляя о блокаде, Трамп заявил, что поручил ВМС США перехватывать все суда в международных водах, которые платили дань Ирану. Хотя пока, по всей видимости, немногим судам удается прорваться, воды в районе Малаккского пролива и вокруг него являются ключевым районом, где иранский «теневой флот» перекачивал нефть на другие суда, чтобы замаскировать продажи странам Азии, в основном Китаю.

«Хотя я бы не стал указывать на какую-либо явную и непосредственную опасность, существующую сейчас для Малаккского пролива, любой, кто обеспокоен милитаризацией морских узких мест, должен заранее подумать о том, как управлять его геополитической уязвимостью», — сказал Чуин Вэй Яп, программный директор по исследованиям международной торговли в Фонде Хинриха в Сингапуре. «То, что сегодня кажется немыслимым, не следует воспринимать как непреложную данность».

В последние недели, после закрытия Ормузского пролива, в Юго-Восточной Азии усилилась напряженность. Сингапур решительно выступает против переговоров с Ираном об уплате сборов в Ормузе, Малайзия защищает свои переговоры с Исламской Республикой, а президент Индонезии Прабово Субианто подчеркивает близость своей страны к Малаккскому проливу как источник ее геополитической мощи, одновременно углубляя военное сотрудничество с США.

«Понимаем ли мы, насколько важна Индонезия? Насколько стратегически и ключено наше положение?» — сказал Прабово, обращаясь к индонезийским официальным лицам на прошлой неделе, подчеркнув, что примерно 70% энерго- и товарооборота Восточной Азии проходит через индонезийские воды, включая Малаккский пролив. «Мы должны понимать, что мы всегда находимся в центре внимания всего мира».

Вскоре после этого Министерство обороны Индонезии подтвердило, что рассматривает предложение администрации Трампа, которое может разрешить американским военным полетам через индонезийское воздушное пространство. Это вызвало дискуссию в военном ведомстве страны.

Полковник вооруженных сил Индонезии Арм Оке Кистиянто опубликовал на военном веб-сайте обширную оценку, в которой предположил, что соглашение о разрешении на пролет самолетов может втянуть страну в региональные конфликты, неподвластные ее контролю, и создать «риск попадания в ловушку».

«Воздушное пространство является ключевой сферой государственного суверенитета, — написал он. — Когда крупная держава запрашивает доступ в эту сферу, на кону стоит не только разрешение на проход, но и стратегическое значение этого разрешения: кто получит оперативные выгоды, как другие страны его интерпретируют и соответствует ли это решение внешнеполитической ориентации Индонезии».

Эта оценка «отражает внутреннее сопротивление», — сказала Анастасия Фебиола С., индонезийский эксперт по обороне и руководитель представительства Mirage Defence в Индонезии. «Для Индонезии это вопрос репутации, если не гордости, — уважения других стран к суверенным правам и интересам Индонезии».

Один индонезийский правительственный чиновник, знакомый с вопросами обороны и пожелавший остаться анонимным, чтобы говорить о деликатных проблемах, заявил, что новое соглашение с США в большей степени направлено на расширение существующего сотрудничества, чем на какие-либо стратегические изменения. Приоритетом Индонезии является поддержание стабильности и отсутствие конфликтов в проливе, и она не стремится выглядеть потворствующей давлению США на другие страны, сказал чиновник.

В заявлении представитель Министерства обороны Индонезии сообщил, что соглашение с США откроет «более целенаправленные возможности в модернизации обороны, наращивании потенциала, профессиональном военном образовании и подготовке, а также в проведении учений и оперативном сотрудничестве».

«Вся реализация этого соглашения осуществляется в рамках национальных интересов, свободной и активной внешней политики, уважения национального суверенитета и в соответствии с официальными механизмами правительства Индонезии», — заявил пресс-секретарь.

Отдельно представительница Министерства иностранных дел Индонезии заявила, что предложение о разрешении на пролет самолетов все еще находится на рассмотрении и «нет политики, предоставляющей неограниченный доступ какой-либо иностранной стороне к использованию воздушного пространства Индонезии».

Хотя Ормузский пролив остается самой чувствительной энергетической артерией в мире, по которой проходит примерно пятая часть мировых потоков нефти, Малаккский пролив является основным каналом для производственных и энергетических цепочек Азии, через него ежегодно проходит около 82 000 судов. Кроме того, Малаккский пролив более чем в пять раз длиннее Ормузского пролива, что создает широкие возможности для сбоев.

Коммерческие суда, следующие через Малаккский пролив (слева) и Сингапур (внизу по центру).

Дискуссия о морской безопасности выходит за рамки Индонезии, а Ормузский кризис выявил различия в подходах между Сингапуром и соседней Малайзией.

Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан , отвечая на вопрос в парламенте на прошлой неделе о том, будет ли город-государство когда-либо вести переговоры с Ираном о безопасном проходе или оплате пошлин, подчеркнул , что транзитный проход гарантирован международным правом и что любые подобные договоренности создадут опасный прецедент для Малаккского пролива.

«Это не привилегия, предоставляемая соседним государством, это не лицензия, за которой нужно просить, это не пошлина, которую нужно платить», — сказал он законодателям. «Это право судов на проход».

Эти комментарии вызвали недовольство у некоторых жителей Малайзии, которая недавно добилась прохода своих судов через Ормузский пролив после переговоров на высоком уровне между премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом .

«Малайзия не будет слушать нравоучения о целесообразности диалога», — заявила Нурул Изза Анвар, дочь Анвара и заместитель председателя правящей Народной партии справедливости, в ответ на комментарии Балакришнана. «Мы выбираем диалог, потому что история показала, что отказ от переговоров ведет к эскалации».