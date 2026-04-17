Туркменистан добыл более 76,5 млрд кубометров газа в 2025 году

CentralAsia (TM) - Добыча природного газа в Туркменистане в 2025 году составила 76 млрд 527,1 млн кубометров, нефти – 8 млн 382,3 тыс. тонн. Об этом следует из данных, приведенных председателем государственного комитета по статистике Довлетгелди Аманмухаммедовым на расширенном заседании правительства.

«По итогам 2025 года показатель по добыче природного газа составил 76 млрд 527,1 миллиона кубометров, нефти – 8 млн 382,3 тысячи тонн», – приводит его слова TDH.

Председатель Госкомстата также отчитался о выполнении министерствами и отраслевыми ведомствами планов за истекший год.

По его словам, по сравнению с 2024 годом производство дизельного топлива увеличилось на 9,8%, бензина – на 6,2%, керосина – на 5,4%, нефтяного битума – на 26,4%, сжиженных углеводородных газов – на 5,2%. Производство цемента выросло на 40,9%, арматуры и металлических изделий – на 22,3%.

В пищевой промышленности отмечен рост выпуска кондитерских изделий на 10,1%, колбасной продукции – на 7,3%, макаронных изделий – на 5%, сливочного масла – на 2,9%.

За отчетный период объем выпуска хлопчатобумажной пряжи вырос на 11%, хлопчатобумажной ткани – на 16,7%.

Рост объемов грузоперевозок всеми видами транспорта достиг 3,7%, пассажироперевозок – 5,3%. Объем оказания услуг связи увеличился на 19,6%.

В сельском хозяйстве в 2025 году по сравнению с 2024 годом повысилось производство овощной продукции на 11,8%, бахчевых – на 11,7%, картофеля – на 4,7%, яиц – на 8%, молока – на 2,1%.