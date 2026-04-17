Власти Узбекистана в честь 9 мая выплатят ветеранам Второй мировой войны почти по $2,5 тысячи

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане по случаю Дня памяти и почестей каждый участник и инвалид Второй мировой войны получит единовременную выплату в размере 30 млн сумов (около $2,5 тысячи). Об этом объявил президент республики Шавкат Мирзиёев на совещании по подготовке к празднику 9 мая, передает его пресс-служба.

Как отметил глава государства, в этот праздничный день окажут особые почести участникам войны, ветеранам трудового фронта, наставникам, представителям старшего поколения. В частности, будут благоустроены дома одиноких и малообеспеченных ветеранов, власти на местах проведут различные памятные и торжественные мероприятия.

Кроме того, не останутся без внимания узбекистанцы, погибшие при исполнении служебного долга в годы независимости страны. Их семьям окажут материальную и моральную поддержку.

На 9 мая запланированы духовно-просветительские и патриотические акции, направленные на прославление мужества и отваги военнослужащих, отдавших жизнь во имя мира и спокойствия родины. Такие мероприятия пройдут по всей республике под девизом «Долг, мужество, стойкость!». В их рамках намечены встречи трех поколений, творческие вечера, конкурсы и массовые спортивные соревнования.

Как отмечает пресс-служба Мирзиёева, широкое празднование Дня памяти и почестей как общенародного праздника является практическим воплощением проводимой в Узбекистане политики по сохранению мира, укреплению независимости, увековечению памяти павших за свободу родины, а также проявлению заботы о ныне живущих ветеранах войны и труда.

В 2025 году, когда отмечалось 80-летие окончания Второй мировой войны, власти Узбекистана выплатили ветеранам по $10 тысяч. Годом ранее аналогичное денежное вознаграждение составляло 20 млн сумов ($1,6 тысячи).

По состоянию на 1 мая 2025 года, в Узбекистане проживали 82 участника Второй мировой войны и приравненных к ним лица.

С 1941 года Узбекистан направил на фронт около 2 миллионов человек, то есть на войну уехал каждый третий из проживавших на тот момент в республике. В боях погибли свыше 538 тысяч узбекистанцев, более 158 тысяч пропали без вести. 301 представитель центральноазиатской республики был удостоен звания Героя Советского Союза.