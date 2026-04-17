В Казахстане на побережье Каспия обнаружили около ста мертвых тюленей

CentralAsia (KZ) -  В пятницу в ходе мониторинга побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе Мангистауской области Казахстана были обнаружены туши тюленей, сообщает издание «Ақ Жайық».

По данным государственного природного резервата РГУ «Каспий итбалығы», к 11 часам утра было зафиксировано 97 туш погибших тюленей, их вынесло на берег западным ветром.

На место выехали представители резервата «Каспий итбалығы», Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, акимата, полиции, департамента экологии, инспекции ветеринарного контроля и надзора, Института гидробиологии и экологии, Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя, а также других профильных организаций. Специалисты создадут рабочую группу, им также предстоит отобрать пробы с мертвых животных, установить предварительную причину гибели и организовать утилизацию туш.

Сотрудники Института гидробиологии и экологии считают, что гибель тюленей произошла более месяца назад, и к побережью Тупкараганского района их, вероятно, вынесло только сейчас штормовым западным ветром.

В прошлом году на побережье Каспийского моря в Казахстане было обнаружено более 400 мертвых тюленей.

