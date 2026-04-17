Президент Монголии прилетит в Казахстан с госвизитом

CentralAsia (KZ) - Казахстан по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева с государственным визитом посетит президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, сообщила пресс-служба Акорды.

Высокий гость пробудет в стране с 20 по 23 апреля. В ходе переговоров стороны обсудят перспективы укрепления политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран.

В Акорде также сообщили, что с 22 по 24 апреля Астана принимает Региональный экологический саммит #RES2026. Новая диалоговая площадка под эгидой ООН призвана сформировать общее видение устойчивого развития Центральной Азии, а также выработать совместные решения по климатическим и экологическим вызовам. В мероприятии примут участие главы государств и правительств нескольких стран, а также руководители международных организаций.

22 апреля под председательством Касым-Жомарта Токаева состоится заседание Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.

