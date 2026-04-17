экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Президент Монголии прилетит в Казахстан с госвизитом

CentralAsia (KZ) -  Казахстан по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева с государственным визитом посетит президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, сообщила пресс-служба Акорды.

Высокий гость пробудет в стране с 20 по 23 апреля. В ходе переговоров стороны обсудят перспективы укрепления политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран.

В Акорде также сообщили, что с 22 по 24 апреля Астана принимает Региональный экологический саммит #RES2026. Новая диалоговая площадка под эгидой ООН призвана сформировать общее видение устойчивого развития Центральной Азии, а также выработать совместные решения по климатическим и экологическим вызовам. В мероприятии примут участие главы государств и правительств нескольких стран, а также руководители международных организаций. 

22 апреля под председательством Касым-Жомарта Токаева состоится заседание Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com