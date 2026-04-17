Reuters: США откладывают поставки оружия Европе из-за Ирана

CentralAsia (CA) - США сообщили европейским партнерам, что поставки части вооружений по ранее заключенным контрактам, вероятно, будут отложены, поскольку война на Ближнем Востоке истощает американские запасы, пишет Reuters со ссылкой на несколько источников.

По словам собеседников агентства, задержки затронут в том числе страны Балтии и Скандинавии. Каких типов вооружения это коснется, неизвестно. Reuters поясняет, что это различные виды боеприпасов, включая те, которые могут использоваться как в наступательных, так и в оборонительных целях.

Речь идет о программе Foreign Military Sales (FMS), в рамках которой иностранные государства покупают американское оружие при логистической поддержке и с согласия правительства США.

При Дональде Трампе Белый дом активно подталкивал европейских союзников по НАТО закупать больше американской техники — в том числе через FMS. Однако такие поставки часто задерживаются, что вызывает раздражение в Европе, которая начинает искать варианты европейских систем вооружений.