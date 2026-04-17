В выходные по Узбекистану ожидается потепление до +25 градусов

CentralAsia (UZ) - Днём 17 апреля по Ташкентской области и областям Ферганской долины местами пройдут кратковременные дожди. По остальным регионам Узбекистана осадков не ожидается. Температура воздуха будет в пределах +13…+18 градусов, сообщает Узгидромет.

18 и 19 апреля по большей части территории страны сохранится погода без осадков, лишь в отдельных районах Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областей возможен кратковременный дождь, местами гроза. В воскресенье небольшой дождь возможен также в отдельных районах Ферганской долины.

По северо-западным районам в воскресенье местами ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, возможен пыльный поземок.

Температура воздуха будет постепенно повышаться. В воскресенье в дневные часы воздух прогреется до +20…+25 градусов, по югу — до +26…+28.

В горных районах 17−19 апреля временами дождь, в высокогорьях — осадки (дождь, снег). В предгорных и горных районах возможны селе-паводковые явления.

В Ташкенте в пятницу и выходные дни временами возможен небольшой кратковременный дождь.

Температура в субботу составит +19…+21 градусов, в воскресенье — +21…+23. Ветер восточный от слабого до умеренного.