Генсек ОТГ Омуралиев поздравил Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии
- Азия и мир, политика
- 16:57, 17 апреля 2026
Кыргызча
CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев поздравил избранного премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра с победой на выборах.
В своем обращении он выразил искренние поздравления и пожелал политику успехов в предстоящем сроке полномочий.
Генсек отметил, что Венгрия, являясь первым государством-наблюдателем в ОТГ, занимает особое место в рамках сотрудничества.
Он также выразил уверенность, что при новом руководстве Будапешта взаимодействие между Венгрией и ОТГ будет и дальше укрепляться, а партнерство — развиваться на основе общего видения.
