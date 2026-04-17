Генсек ОТГ Омуралиев поздравил Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

CentralAsia (CA) -  Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев поздравил избранного премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра с победой на выборах.

В своем обращении он выразил искренние поздравления и пожелал политику успехов в предстоящем сроке полномочий.

Генсек отметил, что Венгрия, являясь первым государством-наблюдателем в ОТГ, занимает особое место в рамках сотрудничества.

Он также выразил уверенность, что при новом руководстве Будапешта взаимодействие между Венгрией и ОТГ будет и дальше укрепляться, а партнерство — развиваться на основе общего видения.

