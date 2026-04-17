Генсек ОТГ Омуралиев провел переговоры с главой МИД Сингапура на форуме в Анталье

CentralAsia (CA) -  Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев, провел встречу с министром иностранных дел, торговли и промышленности Сингапура Ган Сиоу Хуан.

Как сообщает пресс-служба ОТГ, встреча прошла 17 апреля в рамках 5-го Антальского дипломатического форума.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущих глобальных событиях и экономических тенденциях, их влиянии на текущее положение дел и возможных направлениях сотрудничества в сферах экономики, сельского хозяйства и энергетики.

Омуралиев и Ган отметили важность поиска общих возможностей для сотрудничества между ОТГ и Сингапуром в сфере цифровой торговли и инноваций.

